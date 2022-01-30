Пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского, проведенная исключительно для иностранных СМИ, является прямым и циничным издевательством над украинскими медиа. Это свидетельствует о том, что в Офисе Президента не считают необходимым более обращать внимание на украинскую журналистику.

Курс власти на уничтожение свободы слова, взятый при антиконституционном, внесудебном и незаконном закрытии каналов "112 Украина", NewsOne, ZIK, UkrLive и "Перший незалежний", достиг своего апогея 28 января, когда стало понятно, что для Зеленского существует только западная пресса, а общение с украинской сводится либо к прямому уничтожению СМИ, либо к выдаче инструкций, каким образом необходимо освещать деятельность Президента. Как говорил в 2019 году глава Офиса Президента Зеленского: "Нам не нужны журналисты для общения с народом». Сегодня, по мнению Зеленского, народу хватит «видосиков" и постановочных интервью, наподобие позорного интервью Зеленского со Станиславом Бокланом.

Возможно, Владимир Зеленский считает, что единственная задача украинских журналистов – жарить ему шашлык и подливать напиток в рюмку?

Приглашение западных журналистов стало признанием одной из ключевых проблем действующей власти: не только полной административной, финансовой, дипломатической и интеллектуальной, но и информационной зависимости от диктуемой коллективным Западом повестки, которая основана не на фактах и не на национальных интересах Украины, а на провокациях, бредовых вбросах и откровенных фейках, которые поддержанные властью многочисленные "центры по борьбе с фейками" в упор не замечают, как не должны замечать "институты по противодействию коррупции" преступления западных корпораций.

Внешнее управление, которое при пассивной и соглашательской, а порой и просто преступной позиции Зеленского, приняло сегодня беспрецедентные масштабы, использует самые разные инструменты: от прямого шантажа до информационных спецопераций. Милитаристская истерия, связанная с попыткой США уйти от обсуждения гарантий безопасности, предложенных Российской Федерацией, – одна из таких операций.

Слабые и нерешительные попытки Президента Зеленского дискутировать с западными хозяевами, не давая резкой и принципиальной оценки многолетней кампании пещерной русофобии и антиукраинской истерии, не называя внешнее управление своим именем, сопровождаемое публичным унижением украинских журналистов в глазах их западных коллег, – обречены на провал. Провал тем более болезненный, что сам Зеленский своими действиями признает катастрофические последствия внешнего управления Украиной и превращения ее из субъекта в объект международной политики.

"Оппозиционная платформа - За жизнь", последовательно осуществляющая борьбу с внешним управлением, заявляет: политика политических сил, которые допустили и делали все для укрепления внешнего управления Украиной со стороны западных стран, в первую очередь США, самим ходом истории признана преступной и противоречащей интересам нашего государства, а эти силы должны уйти с политической сцены.

Только политика восстановления субъектности Украины, ее многофакторности, защиты суверенитета и независимости способна вернуть нашей стране субъектность, превратить Украину в успешное государство. Мы обращаемся к нашим сторонникам и к тем, кто поддерживает другие политические силы. Этот непреложный факт эффективной стратегии нашей страны необходимо признать сегодня, невзирая на симпатии и антипатии, потому что альтернативы этому политическому курсу нет.