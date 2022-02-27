Армия сорвала высадку морского десанта в Черноморской зоне, авиация сбивает противника над Киевом [ Редактировать ]
В течение суток Вооруженные Силы Украины планово наращивали группировку, выполняющую задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях. Об этом сообщает замминистра обороны Украины Анна Маляр.
- Авиация воздушных сил в течение суток перехватила штурмовиков и транспортных самолетов противника в небе над Киевом.
- Военно-морские Силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне.
- Группировка ООС в течение суток продолжала вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения операции объединенных сил. И перешли к маневренным действиям.
- По всей стране продолжается выполнение плановых мер мобилизационного развертывания, в том числе формирование теробороны и корпуса резерва.
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