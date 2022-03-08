С начала войны России против нашего государства в Украину вернулось из-за границы 167 тысяч украинцев, готовых защищать родную землю от окупантов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Около 80 процентов из вернувшихся граждан составляют мужчины.



"Если мы будем там оставаться, то куда тогда вернемся?", – аргументируют свое возвращение мужчины.

Также они призывают всех украинцев, которые находятся за рубежом, но могут держать оружие в руках и защищать Родину, возвращаться в Украину.