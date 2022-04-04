Російські війська планують величезний прорив на Луганщині, стягуються війська та техніка. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

Справді, йде накопичення величезного особового складу, техніки, що готуються до величезного прориву. Вночі була спроба в районі Рубіжного зробити прорив, але наші захисники відбили атаку, там підбили кілька танків, є десятки загиблих серед ворогів.

Він зазначив, що українські військові тримають оборону, але "бачимо, що накопичення йде дуже потужно".

Гайдай також звернувся до жителів Луганщини з проханням усім евакуюватися, бо ворог "просто знищуватиме все на своєму шляху".

За його словами, російські загарбники використовують мешканців тимчасово окупованих територій як "гарматне м'ясо".