Ситуація на Слобожанському та Ізюмському напрямках у Харківській області залишається напруженою.

Для посилення своїх сил російські окупанти перекинули з території рф у ці районі дві дотаткові БТГ. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Ізюмському напрямку противник зосереджував основні зусилля на підготовці до продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. З метою посилення угруповання з території російської федерації ворог передислокував дві батальйонні тактичні групи зі складу 35-ї загальновійськової армії у визначені райони. Здійснював артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі зазначають, що росіяни щосили намагаються недопустити подальшого просування українських військ у бік державного кордону України на північ та північний схід від міста Харків.

"Ворог здійснював артилерійські обстріли у районах населених пунктів Прудянка, Слатине та Циркуни. Для посилення оборони в районі населеного пункту Козача Лопань ворог проводив заходи з інженерного обладнання позицій. Для уточнення положення наших військ противник продовжував ведення повітряної розвідки у районах населених пунктів Ізюм та Кам’янка", - повідомляють у Генштабі.