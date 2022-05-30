Повітряні сили завдали удару по окупаційних військах в районі Ізюма [ Редагувати ]
Джерело: defence-ua.com
Ударна авіація Повітряних сил завдала удару по окупаційних військах в районі населеного пункту Довгеньке, яке знаходиться біля Ізюму. Була знищена ротно-тактична група,
Про це повідомляє у Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.
Унаслідок атаки були знищені склад боєприпасів, скупчення бойової броньованої техніки і жива сила окупантів.
У Сумській області винищувачі Повітряних сил ЗСУ ліквідували два ворожих БПЛА, ще три безпілотники знищили підрозділи Сухопутних військ угруповання Об'єднаних сил.
Зенітні ракетні підрозділи на східному напрямку знищили дві крилаті ракети.
"29 травня противник дещо знизив ракетні обстріли і авіаційну активність навколо українських кордонів", - йдеться в повідомленні. Раніше повідомлялося,
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