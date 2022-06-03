Заключним акордом війни для путіна та інших російських воєнних злочинців стане спеціальний кримінальний суд для покарання за злочин агресії проти України. Про це йдеться у заяві української делегації в ООН, яку оголосив на відкритих дебатах Ради Безпеки про посилення відповідальності та покарання за серйозні порушення міжнародного права радник Постпредства України Сергій Дворник. Про це пише "Укрінформ",

Дворник нагадав, що Україна підтримала ідею створення спеціального кримінального трибуналу для покарання за злочин агресії проти України.

Такий трибунал стане заключним акордом війни для путіна, шойгу, герасимова, лаврова та інших російських воєнних злочинців. Після 100 днів мужнього опору ЗСУ та всього українського народу зрозуміло, що ця агресивна війна закінчиться поразкою росії. Поразкою, яка стане перемогою всього цивілізованого світу.

Лише на Київщині після відступу російської армії було виявлено 1200 тіл убитих мирних жителів. Кількість жертв серед цивільного населення в Маріуполі, за його словами, можна буде підрахувати лише після деокупації міста, але вже зрозуміло, що вбито десятки тисяч людей.

За словами дипломата, щодня в Україні скоюється близько 200-300 воєнних злочинів, їхня загальна кількість з початку вторгнення перевищує 15 тисяч.

Україна закликала всіх партнерів приєднатися до зусиль щодо забезпечення правосуддя.