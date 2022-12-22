17 позашляховиків та 13 бусів придбали, підготували і передали військовим протягом кількох останніх місяців. Загальна вартість покупки – понад 6,6 мільйонів гривень.

Повнопривідні позашляховики та буси розподілили згідно з запитами кількох механізованих бригад ЗСУ та підрозділів Сил спеціальних операцій, повідомляють на сайті "Фундації Течія", громадської організації холдингу TECHIIA.

"Повнопривідні автомобілі вкрай необхідні для виконання бойових завдань, особливо в умовах нашої роботи. Ось цей "апарат", який ми отримали від "Фундації Течія", допоміг знищити декілька одиниць ворожої техніки окупантів. Будемо продовжувати в цьому ж дусі. Перемога буде за нами!" – коментує боєць підрозділу ССО, який виконує завдання на пікапі Nissan Navara від "Фундації Течія".

Позашляховики та пікапи насамперед використовують в бойових операціях, натомість буси стають у нагоді в логістичних та тилових завданнях.

"В зоні бойових дій і в тилу корисні усі типу транспорту: легкові авто, пікапи, буси, нові і вживані. У них є постійна потреба, адже авто в умовах війни – це витратний матеріал, який може стати непридатним до використання в будь-який момент. Тому ми з командою намагаємося якнайшвидше виконувати запити на авто, які до нас приходять. Це постійний процес", – пояснюють у "Фундації Течія".

Нагадаємо, нещодавно "Фундація Течія" передала підрозділам ЗСУ 7 розвідувальних дронів, 800 рятувальних жилетів та великий генератор для штабу ССО. Загалом сума допомоги Силам оборони України від організації перевищила $21,5 млн. Крім цього, керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот придбав для захисників України необхідних речей на майже $40 млн. З міркувань безпеки та через військову таємницю деталі цих закупівель не розголошуються.