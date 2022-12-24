Німеччина оголосила про згортання програми економічної допомоги Ірану [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Федеральний уряд Німеччини оголосив про припинення підтримки торгівлі з Іраном на тлі порушення прав людини у країні.
Про це повідомляє Zeit.
Мінекономіки оголосило, що інструменти фінансування зовнішньої торгівлі та економічне співробітництво буде припинено. Це стосується експортних кредитів та інвестиційних гарантій, німецько-іранського енергетичного діалогу, програми підготовки менеджерів та програми зовнішньої торгівлі тощо.
"Винятки можуть бути дозволені лише з гуманітарних причин", - додали в міністерстві.
Обсяг німецько-іранської торгівлі у 2021 році становив 1,76 млрд євро. З січня по вересень 2022 року він становив 1,49 млрд євро.
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