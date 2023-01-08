Замість курантів ударили HIMARS: окупант, який вижив у Макіївці, назвав винного в масовій загибелі [ Редагувати ]
ЗС рф зазнали колосальних втрат серед особового складу в результаті удару по Макіївці з РСЗВ HIMARS, оскільки командування зібрало мобілізованих в актовому залі для перегляду новорічного привітання президента росії володимира путіна.
Про це повідомив житель Самари, якому вдалося вижити під час знищення військового об'єкту окупантів.
За його словами, у новорічну ніч у будівлі колишнього 19-го профтехучилища мобілізованих громадян зібрали в актовій залі для перегляду новорічного привітання володимира путіна.
Незважаючи на те, що бійці закликали не збирати їх у одному місці, командири стояли на своєму. Як стверджує поранений загарбник, злочинний наказ віддав полковник ЗС рф Роман Єнікєєв.
Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, у свою чергу, повідомив, що уродженець Самари, який розповів деталі обстрілу ПТУ в Макіївці з HIMARS, помер у російській лікарні.
"Антон Головінський помер у госпіталі Ростова від тяжких травм та опіків 75% тіла. Цинічно, коли вмираючу людину змушують просто грати роль у медійних операціях. росія – країна рабів", - додав Цаплієнко.
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