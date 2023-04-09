Окупанти з артилерії обстріляли Сумську область [ Редагувати ]
У неділю вранці, 9 квітня, російські окупанти обстріляли одну з громад Сумської області з артилерії. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Ніч минула без обстрілів. Зранку з території рф здійснено 3 артилерійські обстріли Середино-Будської громади.
За даними ОВА, зафіксовано 5 "прильотів".
На щастя, без наслідків.
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