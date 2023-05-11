ЗСУ отримали для наступу 600 видів західних озброєнь: подробиці [ Редагувати ]
Збройні сили України зможуть використовувати при наступі 600 видів озброєнь амуніції. Досі не всі з них були впущені.
Про це сказав полковник Мартін О'Доннелл, речник Командування армії США в Європі та Африці.
"Ми колективно, не лише США, а й міжнародне співтовариство, надали Україні близько 600 видів озброєнь та амуніції (capabilities): починаючи від танків "Абрамс" і до танків "Леопард", та системи "Петріот", - сказав він.
За його словами, "це більше, ніж є в будь-якої однієї армії у світі, особливо у воюючої армії".
О'Доннелл зазначив, що "Україна чудово справляється". При цьому кожен із видів озброєнь вимагає забезпечення, зокрема боєприпасів для ППО, щоб закрити небо, коли наземні сили розпочнуть наступ.
Полковник не став виділяти будь-який вид озброєння, який змінить перебіг війни.
"Я не думаю, що в цій ситуації є "срібна куля". Я думаю, що "срібна" куля в цьому випадку - це готовність українців використати 600 різних систем, які ми вже надали", - сказав він.
О'Доннел підкреслив, що не всі види озброєнь вже пущені в хід.
"Найближчими тижнями та місяцями, коли все почнеться, буде показово, як українці використовують ті системи, які їм надали", - додав він.
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