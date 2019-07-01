На Волыни зверски зарезали мужчину в доме [ Редактировать ]
На Волыни произошел жуткий инцидент. В городе Ковеле в недостроенном доме нашли труп хозяина с ножевыми ранениями грудной клетки и раной головы, передает "УНН".
Известно, что погибший мужчина нигде на работал.
Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).
Ранее сообщалось, что в Днепре на территории школы нашли труп, а также под Черкассами в кафе массово отравились люди.
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