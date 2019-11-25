Небайжужа громадськість збирає підписи до листа президенту України Володимиру Зеленскому, прем'єр-міністру Олексію Гончаруку, міністру культури України Володимиру Бородянському проти призначення на посаду Голови Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті Андрія Юраша.

"Пан Андрій Юраш - директор департаменту Мінкульту у справах релігій і національностей, всі попередні п`ять років, використовував свої повноваження для неприхованого надання преференцій одній з конфесій, зареєстрованій в Україні, та зухвало дискримінував інші, зокрема, її священників та віруючих, порушуючи закони України.

У вересні цього року Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу проти цього одіозного чиновника за фальсифікацію у справі проти клірика Української Православної Церкви", - ідеться в тексті документу.

В листі додають, що, обіймаючи цю посаду, чиновник прислужливо виконував усі абсурдні забаганки свого політичного лідера (Петра Порошенка), розтоптуючи закон і мораль.

"Тому закликаємо вас звернути увагу на спроби переглянути результати конкурсу на призначення Голови Державної служби з питань етнополітики і свободи совісті, які сьогодні розгортаються з метою проштовхнути А.Юраша на зазначену посаду, і рішуче покласти їм край. Вочевидь, такі спроби свідчать про корупційну складову, завдяки якій цей одіозний чиновник прагне нівелювати рішення членів експертної комісії. Держава має дати рішучу відсіч будь-яким спробам реваншу деструктивних сил, які дискредитують її в очах власних громадян та міжнародної спільноти", - зауважили в документі.