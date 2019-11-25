Применение неоригинальных технических жидкостей для системы смазки двигателя ведет к преждевременному износу его деталей.

По этой причине частным автомобилистам и субъектам предпринимательской деятельности следует быть внимательными при выборе поставщика горюче-смазочной продукции. В противном случае можно получить вышедший из строя силовой агрегат и лишиться лояльности клиентов.

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Как выбрать подходящее автомасло по маркировке?

Рекомендуемое моторное масло, как правило, указывается автопроизводителем в сервисной книжке транспортного средства. Основное различие между смазочными материалами для двигательной системы внутреннего сгорания заключается в классификации SAE, температурном диапазоне применения того или иного класса вязкости. Этот параметр указывает на условия эксплуатации, при которых техническая жидкость будет выполнять свои основные функции - смазывать узлы силового агрегата, герметизировать его движущиеся элементы и отводить излишек тепла из зоны трения.

Оптимальная вязкость - это способность масляного вещества формировать стабильный защитный слой на сопрягаемых поверхностях. При отрицательных температурах текучесть рабочей среды снижается, поэтому пуск мотора "на холодную" может быть затруднен. Это происходит из-за того, что коленчатый вал попросту не проворачивается. При превышении отрицательного температурного порога, указанного на этикетке, масло перестает проходить фильтр и ДВС невозможно запустить без предварительного разогрева.

В жарких погодных условиях текучесть смазки, наоборот, повышается, но в то же время снижаются ее вязкостные свойства. В таком случае детали не смазываются в нужной мере, нагарные образования не удаляются и рабочие поверхности повреждаются, что приводит к поломке ключевых механизмов.

Существует еще несколько классификаций моторного масла, в соответствии с которыми следует осуществлять выбор:

1. API. Американский институт нефти разделяет сервисные жидкости по типу используемого топлива: маркировка "S" - для бензиновых ДВС, "C" - для дизелей, а буквами "EC" обозначаются энергосберегающие продукты.

2. ACEA. По этой классификации можно подобрать масло для мотора с катализаторами восстановления отработанных газов или сажевым фильтром.

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