Юрий Бойко: Принятие законопроекта о помощи детям, пострадавшим от войны - дело чести парламента [ Редактировать ]
Принятие законопроекта о помощи детям, пострадавшим от войны - дело чести парламента. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время заседания Согласительного совета ВР в понедельник, 16 декабря.
Он призвал принять законопроект №2084 о материальной помощи детям, пострадавшим от войны на востоке Украины. "Их очень много, и они нуждаются в помощи. Этот законопроект без политических моментов. Мы настаиваем, чтобы он был внесен и проголосован парламентом. Это дело чести для Верховной Рады", – подчеркнул Юрий Бойко.
Законопроект №2084, в частности, предусматривает следующие социальные гарантии, компенсации и льготы.
Детям с инвалидностью вследствие ранений или других повреждений здоровья, полученных во время боевых действий:
- полное государственное обеспечение детей до начала их обучения в школе путем бесплатного содержания их в государственных и коммунальных дошкольных учебных заведениях и предоставления ежемесячной денежной помощи;
- ежегодное бесплатное обеспечение ребенка с инвалидностью и одного из родителей или лица, которое их заменяет, путевкой для любого вида оздоровления или отдыха в течение двух месяцев;
- обеспечение детей с инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, бесплатным питанием;
- внеочередное обязательное обеспечение местами в дошкольных учебных заведениях;
- выплату государственной социальной помощи;
- выплату пособий по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком с инвалидностью.
Также детям с инвалидностью предусматривается единоразовая компенсацию в размере 100 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, и ежегодная помощь на оздоровление.
Детям, которые получили ранения или другие повреждения здоровья вследствие военных действий, но не получили инвалидность, предлагается:
- единоразовая компенсация в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц;
- единоразовое прохождение бесплатной психологической, медико-психологической реабилитации в соответствующих центрах с возмещением стоимости проезда до этих центрам и обратно;
- внеочередное обслуживание в амбулаторно-поликлинических учреждениях, аптеках, а также внеочередная госпитализация.
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