Пандемия коронавируса: 42 тысячи детей вернули из интернатов в семьи [ Редактировать ]
Из-за пандемии коронавируса 42 тысячи детей из интернатов вернули в семьи, не проверив местные условия проживания. Об этом сообщают в благотворительной организации "СОС Детские Деревни Украина".
Так, благотворители обратились в Кабинет министров Украины, Министерство социальной политики, Министерство образования и науки и Уполномоченному по правам ребенка Николаю Кулебе о "недопустимости постановки риску детей, срочно, без подготовительных действий, возвращение в уязвимые семьи".
Из-за эпидемии из школ-интернатов, домов ребенка, центров социально-психологической реабилитации домой было возвращено 42 тысяч детей, часть из которых - дети с инвалидностью, но проверка наличия благоприятных условий пребывания детей в собственных семьях, в которые возвращаются дети, должным образом осуществлена не была.
Представители организации также отметили, что пока не налажена координация со службами, ответственными за благополучие детей на местах.
В организации отмечают, что специалисты по социальной работе и служба по делам детей не обеспечены средствами индивидуальной защиты, транспортом и связью, "что делает невозможным осуществление действенного надзора и предупреждения обстоятельств, которые могут привести к заражению ребенка или к жестокому обращению родителей с собственными детьми".
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