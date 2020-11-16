Темпи поширення коронавірусу в Україні не знижуються. За попередню добу підтверджені 9 тисяч 832 нових діагнози, померли 94 пацієнти. Загалом із початку спалаху пандемії, на Ковід захворіли понад 545 тисяч українців.

Жертвами недуги стали майже 10 тисяч. Найбільше уражених - на Харківщині, Львівщині, Одещині та у Києві. У МОЗі нагадали, що запровадили карантин вихідного дня і вкотре закликали українців дотримуватися правил безпеки.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: