У МОЗ пояснили доцільність карантину вихідного дня [ Редактировать ]
Темпи поширення коронавірусу в Україні не знижуються. За попередню добу підтверджені 9 тисяч 832 нових діагнози, померли 94 пацієнти. Загалом із початку спалаху пандемії, на Ковід захворіли понад 545 тисяч українців.
Жертвами недуги стали майже 10 тисяч. Найбільше уражених - на Харківщині, Львівщині, Одещині та у Києві. У МОЗі нагадали, що запровадили карантин вихідного дня і вкотре закликали українців дотримуватися правил безпеки.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми не можемо зробити повний локдаун в країні, бо цього не витримає на економіку. Саме тому ми зробили карантин вихідного дня. Чому це важливо? І з якою метою ми це робили - навіть на ці два дні, якщо розривати цей ланцюг передачі хвороби, то ми в змозі будемо тримати ситуацію з рівнем захворюваності на тих цифрах, на яких є і призупинити таке ураганне зростання кількості хворих на Ковід-19.
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