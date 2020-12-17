Кабінет міністрів України коротко заслухав кандидата на посаду голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука.

Андрій Бойчук зазначив, що має 13-річний досвід роботи в паливно-енергетичному секторі.

"Можу не лише оцінити ефективність роботи, але й бачу своїм завданням зростання інвестицій у галузь та наповнення бюджету", - сказав Бойчук.

В умовах епідемії пріоритетним завданням назвав підтримку медичних закладів, залучення бізнесу до боротьби з коронавірусною інфекцією.

Також у пріоритетах - розвиток туризму та модернізація Івано-Франківського аеропорту.

Бойчук пообіцяв покращити комунікацію з населенням щодо реалізації програми “Велике будівництво”, боротьби з COVID-19 та інших ініціатив центральної влади.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поцікавився у Бойчука, чим він займався останні роки, оскільки в особовій картці зазначено, що з 2016 року кандидат на посаду голови ОДА тимчасово не працює.

"З моменту, коли пішов з Міненерго, я не займав ніяких посад. Присвятив свій час забезпеченню потреб армії і волонтерській діяльності. Є відповідні напрацювання, всім відомо, що залучено багато коштів з діаспори, і такий вид діяльності був до цього часу. Не займав постів і не був на посадах", - сказав Бойчук.

Він додав, що створив організацію "Корпус захисників революції Гідності".

В результаті міністри погодили призначення Бойчука на посаду голови ІФ ОДА. Тепер Указ про призначення має підписати президент України.

Нагадаємо, Івано-Франківська ОДА залишилася без голови 5 листопада. Тоді Володимир Зеленський підписав Указ про звільнення з посади голови Віталія Федоріва. Т.в.о. голови ОДА була призначена перша заступниця голови ОДА Марія Савка.