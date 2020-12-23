Украинская власть не хочет решать реальные проблемы и преодолевать вызовы, стоящие перед страной. Вместо принятия конкретных решений правительство проводит "аудиты" и плодит "слайды", как будто эти фантазии могут заменить действия. Именно такая ситуация складывается вокруг мирного урегулирования конфликта на Донбассе и реинтеграции ОРДЛО в Украину. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Кабинет Министров сейчас рассматривает очередную концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей. Авторы этого плана предлагают превратить Донбасс в новый инвестиционно-привлекательный регион с развитой инфраструктурой и обновленной материально технической базой. Возродить промышленность, создать рабочие места, развивать сферы отдыха и туризма, улучшить жизнь людей - все это правильные цели. Но без мирного урегулирования конфликта, достичь этих целей невозможно. Когда на линии соприкосновения продолжаются обстрелы и столкновения. Когда с Донбасса бегут люди, туда не придут инвестиции. Концепция превращается в пустые слова. Очередной обман людей, которые давно ждут от власти не "слайдов", а мира", - подчеркнул Юрий Бойко.

Он отметил, что конфликт на востоке Украины идет уже седьмой год, и за это время стало совершенно очевидно, что восстановить мир, вернуть Донбасс в Украину можно только путем диалога и выполнения Минских соглашений.

"Но власть не хочет этого делать. Она уже забыла свои предвыборные обещания. Теперь вместо политического урегулирования чиновники чертят красные линии, готовят планы "Б" и строчат оторванные от жизни "концепции". А на практике лишают полмиллиона жителей Донбасса политических прав, запрещают проводить выборы в местные советы. Закрывают больницы и школы. Запрещают говорить и учиться на родном для них русском языке", - сказал он.

Политик считает, что все это бумажное творчество бюрократов нужно только им самим для оправдания бездеятельности и списания государственных денег.

"Нынешняя власть, как и их предшественники, научилась зарабатывать на проблемах. Поэтому средства, предназначенные для борьбы с эпидемией, закатали в асфальт и раздали чиновникам. Это же может повториться и с бюджетными деньгами, выделенными на концепцию развития Донбасса", - предостерёг Юрий Бойко.

Только у "Оппозиционной платформы - За жизнь" сегодня есть реальный план мирного урегулирования, объединения страны и развития Донбасса.

"Мы выступаем за прямой диалог с Донецком и Луганском, полноценную реализацию Минских соглашений и создание на Донбассе свободной экономической зоны. Когда будет обеспечен мир, восстановлены права граждан, созданы нормальные условия для жизни людей - на Донбасс пойдут инвесторы. Для мира в Украине и развития Донбасса нужны не "бумажные концепции", а политическая воля", - резюмировал Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".