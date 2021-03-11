В Днепре школьница "под градусом" полоснула стеклом по венам (фото 18+) [ Редактировать ]
В Днепре пьяная учащаяся одной из школ перерезала себе вены битым стеклом посреди улицы. На месте происшествия работают правоохранители и медработники.
Сотрудники экстренных служб вовремя прибыли к пострадавшей, так как из незамедлительно вызвал один из прохожих, который заметил страшную ситуацию.
Отмечается, что полицейским удалось выяснить, что девочка-подросток находилась в алкогольном опьянении, к тому же, ранее она совершала подобные попытки свести счеты с жизнью, наглотавшись иголок. В настоящее время неизвестно, почему школьница приняла столь жуткое решение.
Внимание, фотографии не рекомендуются к просмотру впечатлительным людям.
Девушка прорезала вены/ фото: dnepr.expess
Фото: dnepr.express
Читайте также, под Полтавой 14-летние девушки порезали вены возле школы. Ученицам восьмого класса оказали оперативную медицинскую помощь, в свою очередь, правоохранители устанавливают причины и условия случившегося.
Кроме того, в Днепре парень перерезал вены из-за девушки посреди улицы. Не дожидаясь приезда медиков, патрульные оказали неотложную доврачебную помощь, наложив на рану жгут, чем смогли остановить интенсивное кровотечение.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Данные о смерти ребенка поступили в Единый реестр досудебных расследований
За допомогою троса з лебідкою, драбини та мотузок патрульні дісталися потерпілих і насамперед витягли дитину
За допомогою троса з лебідкою, драбини та мотузок патрульні дісталися потерпілих і насамперед витягли дитину
Житель Дніпра у якого минулого літа правоохоронці помилково провели обшук подав позов до суду - з вимогою відшкодувати моральну і матеріальну шкоду
В Херсонской области тело 7-летней Маши Борисовой, которую ранее разыскивали, нашли в селе, где она жил