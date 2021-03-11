В Днепре пьяная учащаяся одной из школ перерезала себе вены битым стеклом посреди улицы. На месте происшествия работают правоохранители и медработники.

Сотрудники экстренных служб вовремя прибыли к пострадавшей, так как из незамедлительно вызвал один из прохожих, который заметил страшную ситуацию.

Отмечается, что полицейским удалось выяснить, что девочка-подросток находилась в алкогольном опьянении, к тому же, ранее она совершала подобные попытки свести счеты с жизнью, наглотавшись иголок. В настоящее время неизвестно, почему школьница приняла столь жуткое решение.

Внимание, фотографии не рекомендуются к просмотру впечатлительным людям.

Девушка прорезала вены/ фото: dnepr.expess

Фото: dnepr.express

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Кроме того, в Днепре парень перерезал вены из-за девушки посреди улицы. Не дожидаясь приезда медиков, патрульные оказали неотложную доврачебную помощь, наложив на рану жгут, чем смогли остановить интенсивное кровотечение.

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