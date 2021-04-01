Заявления власти о полной готовности медицины реагировать на вызовы эпидемии оказались обманом. В стране вновь растет заболеваемость. Каждый день сообщают о тысячах заболевших, и выяснилось, что в больницах по-прежнему не хватает койко-мест, медицинского персонала и аппаратов ИВЛ. Все сроки вакцинации сорваны. Правительственные планы оказались пустышкой, а всю ответственность за нынешнюю ситуацию власть хочет сбросить на места. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам.

"Месяц назад на пафосных форумах власть рапортовала, что победа над коронавирусом близка. Отечественная система здравоохранения подготовлена к новым испытаниям. Все профинансировано, вакцина законтрактована, кислородных аппаратов и коек хватает. Сегодня, когда началась новая вспышка, выясняется, что ничего не сделано. Все достижения остались на бумаге. Сроки вакцинации сорваны. Производства нет, когда будут новые импортные поставки – непонятно. Страна с многомилионным населением ждет каждую мизерную порцию завозных вакцин. В больницах нет мест для приёма больных коронавирусом, не хватает аппаратов ИВЛ. Медики с долгами по зарплате", - отметил политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что в этой ситуации власть оказалась абсолютно беспомощной и теперь ищет, кого назначить виноватым за провалы в борьбе с эпидемией.

"Полностью провалив работу, правительство теперь кивает на мэров и местные советы. Заставляет их принимать решения о введении локдаунов, дополнительном финансировании больниц, помощи медикам, компенсации предпринимателям и работникам. А за невыполнение грозит проверками и санкциями", - сказал народный депутат.

По его словам, главная причина в том, что центральная власть не собирается помогать ни людям, ни бизнесу, ни громадам.

"Правительство обязано было инициировать внесение изменений в бюджет. Увеличить финансирование медицины, наладить производство вакцин в стране. Снизить тарифы и выделить денежную помощь людям. Дать дешевые кредиты и налоговые каникулы для бизнеса. Ничего не сделано. Вместо этого на внеочередной сессии парламента власть жалуется на хулиганов, которых она сама воспитала. А требования ОП-ЗЖ поддержать социальные законопроекты, которые могли бы кардинально изменить ситуацию, помочь экономике, людям и громадам, остаются без рассмотрения", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко уверен, что стране нужна ответственная и профессиональная власть.

"В этот тяжелый период Украине нужна профессиональная власть, которая выведет страну из кризиса и поможет справиться с эпидемией. А не команда "наблюдателей", которые хотят ни за что не отвечать и все контролировать» – подчеркнул Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".