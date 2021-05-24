Народний депутат, заступник голови депутатської фракції "Слуга народу" Павло Сушко повідомив про своє обрання заступником Голови Національної Ради Громад з питань депутатської діяльності та партійної етики. Про це він написав у Facebook.

Тепер маю відповідальність контролювати виконання депутатами обов’язків і обіцянок даних народу. Кожен представник нашої політичної сили "Слуга народу" на місцях і у Верховній Раді повинен щоденно працювати на результат. Дотримуватися програми партії та етичної поведінки.

За їх порушення, Сушко тепер уповноважений надавати рекомендації по припиненню членства в Партії та про відкликання депутатів місцевих рад.

"За досягнення - рекомендуватиму до нагородження і прийняття в Партію. Депутат - це високе звання! Нікому не дозволимо знецінювати його і безрезультатно займати депутатське крісло", - додав нардеп.

Нацрада Громад - вищий керівний орган Партії, який має наступної повноваження: