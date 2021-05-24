Харківського депутата Сушко обрано до складу керівництва Нацради Громад "Слуги народу" [ Редактировать ]
Народний депутат, заступник голови депутатської фракції "Слуга народу" Павло Сушко повідомив про своє обрання заступником Голови Національної Ради Громад з питань депутатської діяльності та партійної етики. Про це він написав у Facebook.
Тепер маю відповідальність контролювати виконання депутатами обов’язків і обіцянок даних народу. Кожен представник нашої політичної сили "Слуга народу" на місцях і у Верховній Раді повинен щоденно працювати на результат. Дотримуватися програми партії та етичної поведінки.
За їх порушення, Сушко тепер уповноважений надавати рекомендації по припиненню членства в Партії та про відкликання депутатів місцевих рад.
"За досягнення - рекомендуватиму до нагородження і прийняття в Партію. Депутат - це високе звання! Нікому не дозволимо знецінювати його і безрезультатно займати депутатське крісло", - додав нардеп.
Нацрада Громад - вищий керівний орган Партії, який має наступної повноваження:
- формування регіональної політики та її реалізації;
- регулювання правовідносини у сфері державної регіональної політики та організації місцевого самоврядування, а також регіональних програм, які стосуються інтересів місцевого самоврядування;
- взаємодія з експертно-консультативними органами, робочими групами при Президентові України, ВРУ, КМУ, Кабінеті Міністрів України, інших органах державної влади;
- сприяння в доведенні позиції органів місцевого самоврядування з проблем здійснення місцевого самоврядування до органів державної влади.
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