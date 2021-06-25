С 1 июля в Украине усилят борьбу с теневой занятостью [ Редактировать ]
С 1 июля Кабинет министров усилит борьбу с теневой экономикой, в сотрудничестве с Государственной налоговой службой начнутся инспекции Гоструда для выявления работодателей, использующих незадекларированный труд. Об этом сообщает правительственный портал.
Мероприятия будут проходить в соответствии с Национальным планом совместных действий по снижению уровня незадекларированного труда на 2021 год.
Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко заявил, что люди, которые соглашаются на неофициальную занятость, лишены защиты своих социально-трудовых прав.
Это право на нормированный рабочий день и безопасные условия труда, право на больничные и отпуск, кроме того, человека могут уволить в любой момент. На сегодня количество таких работников составляет более 3 миллионов. Наша задача их защитить.
Нацплан совместных действий по снижению уровня незадекларированного труда включает два этапа:
- информационную кампанию о преимуществах официального трудоустройства и риски использования незадекларированного труда;
- инспекционную кампанию среди работодателей, которые имеют высокий риск использования незадекларированного труда.
Во время первого этапа, который длился с начала года, инспекторы труда проинформировали более 62 тысячи работодателей и их работников о преимуществах официального трудоустройства.
С 1 июля начинается второй этап кампании. Теперь в поле зрения будут работодатели, которые не отреагировали на длительную информационную кампанию и продолжают уклоняться от декларирования наемных работников.
Подчеркивается, что размер санкции за нарушение законодательства о труде составляет 10 минимальных заработных плат, что в 2021 году составляет 60 тысяч гривен. А такое нарушение повторно в течение двух лет обойдется работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, что составит 180 тысяч гривен.
Как сообщали "Подробности", Кабмин планирует дополнительно собрать 60 млрд гривен налогов.
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