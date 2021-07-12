Европейский суд снял санкции с экс-генпрокурора Пшонки - Могильницкий [ Редактировать ]
Европейский суд общей юрисдикции отменил санкции в отношении бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема.
Об этом сообщил адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Могильницкий & партнеры" Максим Могильницкий, передают "Украинские новости".
Это решение, которого Могильницкий добился, обратившись в Европейский суд общей юрисдикции, может служить основанием для предъявления органам государственной власти Украины исков о взыскании материального ущерба, а также привлечения инициаторов санкций к уголовной ответственности. Компенсацию должна будет выплатить и Еврокомиссия.
"В данном случае речь идет о санкциях 2020 года. А санкции 2021, которые были наложены в феврале этого года, также обжалованы, но судебное заседание по ним еще не назначено", - рассказал Могильницкий.
Инициированный Советом Европы пакет санкций против Пшонки продолжается ежегодно с 2014-го. Суд, по словам Могильницкого, подтвердил, что они были введены на основании недостоверных и даже поддельных документов.
Отдельно адвокат отметил, что его клиенты фактически были лишены права на защиту, что является достаточным основанием для отмены санкций.
"При наложении санкций их мнения – и первичное, и последующее – не были учтены должным образом. Кроме того считается, что преследование в отношении Виктора и Артема носит политический характер", – заявил Могильницкий и выразил уверенность, что после решения суда Совет Европы санкции больше продлевать не будет.
Адвокат особо отметил, что в Украине законом в принципе не определены права лиц, в отношении которых вводятся санкции. И это позволяет применять незаконные и бессрочные санкции в условиях отсутствия механизмов защиты у тех, кто под них попадает.