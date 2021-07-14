Заболевание новым штаммом коронавируса "Дельта" подтвердили у двух жителей Закарпатья, которые недавно вернулись из России. Одна из заболевших беременная женщина. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Указано, что соответствующую информацию журналистам подтвердил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк.

"24 июля мы отправляли анализы людей, у которых подозревали "Дельта"-штамм на Киев, а Киев - на исследования в Европейскую лабораторию. Два результата пришли положительные",- сказал он.

Поляк также рассказал, что одна из пациентов беременная женщина, она находилась в реанимационном отделении в течение более чем двух недель. Сейчас она выписана и находится дома.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как спастись от Дельта-штамма.

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