Через Тростянец Сумской области идет колонна российской техники [ Редактировать ]
В Тростянце Сумской области колонная техники российской армии едет через город. Об этом сообщила глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
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