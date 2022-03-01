Обстрел Харькова: появилось видео жутких последствий удара [ Редактировать ]
Последствия обстрела Харькове! Район Бавария, количество погибших и пострадавших пока неизвестно...
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