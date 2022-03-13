Оккупанты ударили из артиллерии по психоневрологическому интернату в Пуща-Водице [ Редактировать ]
Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату. Об этом сообщает КГГА.
Персонал и подопечные были заблаговременно эвакуированы. Один снаряд попал в помещение котельной: повреждена крыша, есть разрушение внутри. Второй снаряд попал в помещение морга.
Взрывной волной частично разрушен жилой корпус учреждения. Сейчас на месте обстрела работают специалисты.
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