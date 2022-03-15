Город Изюм в Харьковской области две недели находится в осаде российских оккупантов. В населенном пункте нет воды, света, тепла, связи и лекарств, сообщил заммэра Изюма Владимир Мацокин в Facebook.

По его словам, в городе сложилась критическая ситуация, которая уже ничем не лучше Мариуполя.

"Получаем информацию, что уцелевшие под обстрелами умирают от болезней и отсутствия лекарства. Умерших никому хоронить. Медицинская помощь не оказывается", - отметил Мацокин.

В город нет возможности подвезти гуманитарную помощь, которая есть в достаточном количестве. Также невозможно вывезти людей.

"Враг коварно обстреливает дорогу в Славянск, а дорога из Харькова контролируется оккупантом. Изюмчане на грани. Мосты взорваны, город разрезан пополам. Соединения никакого!" - добавил заммэра.

Мацокин заявил, что Изюму срочно нужны гуманитарные коридоры с двух сторон (со стороны Харькова и со стороны Славянска) для доставки гуманитарных грузов.

"Изюму нужны зеленые коридоры с двух сторон для эвакуации граждан. Я прошу всех причастных к решению этих вопросов найти выход. Это вопрос будущего нашей общины!" - заявил он.