Окупанти вдарили по Оріхову [ Редагувати ]
У неділю вранці, 28 серпня, окупанти обстріляли з ракетних систем залпового вогню місто Оріхів Запорізької області. Про це повідомляється у Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
Атака тривала з четвертої до шостої ранку. Внаслідок обстрілу виникло багато пожеж. Руйнувань зазнала низка приватних будинків на різних вулицях населеного пункту. Рятувальники ДСНС вчасно локалізували пожежі.
За словами голови регіону, інформація щодо постраждалих уточнюється.
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