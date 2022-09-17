Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу під удари потрапили п'ять міст, внаслідок чого загинули двоє мирних жителів, ще 11 отримали поранення.

За 16 вересня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: у Святогірську та Бахмуті. Ще 11 людей отримали поранення.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 853 особи, ще 2135 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.