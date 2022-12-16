У Херсоні повідомляють про вибухи [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: Суспільне
Джерело: Суспільне
У Херсоні пролунали вибухи у п'ятницю, 16 грудня. При цьому повітряну тривогу не оголошували ні в місті, ні в області.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначимо, що наразі офіційної інформації щодо ситуації у місті немає.
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