У Херсоні пролунали вибухи у п'ятницю, 16 грудня. При цьому повітряну тривогу не оголошували ні в місті, ні в області.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, що наразі офіційної інформації щодо ситуації у місті немає.