У Києві до обіду: з'явився "графік" окупантів на початку вторгнення [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські окупанти на початку повномасштабного вторгнення в Україну планували дійти Києва за 18 годин.
Про це повідомляє The New York Times.
Як зазначає видання, солдати рф дізналися про початок вторгнення за кілька годин до того, як їх відправили до України. Один з російських військових, який перебував у Білорусі, розповідає, що наказ був одночасно простим і дуже оптимістичним - слідувати за машиною, що йде попереду, і дістатися до Києва протягом 18 годин.
При цьому видання наводить розклад з докладним графіком руху російських військ, на якому можна помітити, що перші машини в колоні вищезгаданого солдата мали виїхати з Білорусі та прибути на околицю Києва о 14:55, тобто навіть швидше, ніж йому сказало командування.
Окупант розповів, що графік не був виконаний навіть близько, оскільки масивна військова техніка була настільки важкою, що колона одразу загрузла. І лише на те, щоб перетнути кордон з Україною, пішло більше доби.
по темі
Військовослужбовець російської армії розповідає про втрати та радить знайомим "косити" від армії, щоб не потрапити до України
Російський військовий комісар по містах Дмитров, Талдом та Дубна Московської області підполковник Михайло Фотін в регіонального телеканалу заявив, що в 2023 році у росії планується збільшити термін строкової служби до двох років
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що росія готується до затяжної війни
Лютнева бравада змінилася істерикою та ниттям. Пропагандисти вже прямо готують свою аудиторію до можливої поразки. Як саме? Знає Карина Вакарєва.
В Броварській громаді Київської області уламки збитої російської ракети впали на приватні житлові будинки