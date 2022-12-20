Морозно, подекуде сніг: прогноз погоди на 20 грудня [ Редагувати ]
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Україну продовжать накривати зимові морози. Сьогодні, 19 грудня, очікується до -15, проте майже по всій території без опадів.
Сьогодні очікується мінлива хмарність. Майже на всій території без опадів, тільки у північній частині вранці та вдень невеликий мокрий сніг.
При цьому на дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.
Температура вночі очікується на рівні 6-11°, на півночі Лівобережжя до 15° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Прикарпатті, півдні Одеської області та в Криму 2-7° тепла.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Погода у Київській області
Вночі в області без опадів, а вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах можлива місцями ожеледиця.
Температура по області вночі 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.
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