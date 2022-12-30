ЗСУ вибили окупантів з Новоселівського Луганської області (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові вибили війська рф із селища Новоселівське Луганської області, частину окупантів взято в полон.
Про це повідомляє в Telegram спецпідрозділ Kraken.
"Силами штурмових груп підрозділу за підтримки артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92 ОМБ було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Луганської області", - йдеться у повідомленні.
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