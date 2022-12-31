У новорічні свята окупанти заборонили жителям Генічеська виходити на вулицю [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російські військові посилили адміністративно-поліцейський режим на період проведення новорічних свят в окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території Херсонської області. Зокрема комендантську годину на тиждень введено у місті Генічеськ.
За даними українських військових, росіяни закрили на виїзд місто Генічеськ в період з 31 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року. Окрім того, там ввели заборону на виїзд жителям навколишніх сіл.
"З метою облаштування системи інженерних загороджень на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей окупанти залучають цивільних осіб з території РФ", - сказано в повідомленні Генштабу.
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