РФ може завдати масованого ракетного удару упродовж найближчих двох діб - Гуменюк [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Протягом найближчих двох діб росія може здійснити масований ракетний обстріл території України.
Про це повідомляє керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі одного з українських телеканалів.
"Ми спостерігаємо певну активність авіації ворога, але вона поки що непов'язана з безпосередньою підготовкою до атаки", - вказала речниця.
Водночас Гуменюк зазначив, що сам факт активності вже може свідчити про підготовку до масованого удару.
"Враховуючи ті терміни, які противник витримав від минулої масованої ракетної атаки, а також ті попередні заходи, які він вже провів, тобто розслідування за допомогою БПЛА та запуску "Шахедів", намагаючись перевірити готовність та потужність нашої ППО, - все це може свідчити про достатньо цікавий інтервал до повтору такої атаки від сьогоднішнього вечора та протягом найближчих двох діб ", - попередила представниця ОК "Південь".
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