Україні вдалося повернути ще понад 30 дітей, яких депортувала росія [ Редагувати ]
В Україну вдалося повернути ще 31 дитину, яку росія незаконно вивезла до своєї території. Скоро вони прибудуть в Київ.
Про це повідомляє виконавчий директор БО "Save Ukraine" Микола Кулеба.
"Протягом четвертої місії "Save Ukraine", врятували 18 українських дітей. Зараз закінчується п’ята рятувальна місія, і 31 дитина через кілька годин прибуде в Київ", - сказав Кулеба.
Своєю чергою він зазначив, що з кожною місією кількість годин допитів у ФСБ, випробувань, через які проходять сім’ї аби повернути своїх дітей, збільшується.
Крім того, за його словами, це сталося після того, як повернення українських дітей стали масовими, а також після проведення низки рятувальних місій.
Особливо репресії посилилися після того, як МКС видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна і так званої уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової
"Вони зрозуміли, що кожна дитина, яка повертається - це беззаперечний доказ їхніх злочинів", - зазначив Кулеба.
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