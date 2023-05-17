Окупанти за останній місяць збільшили обстріли Харківської, Чернігівської та Сумської областей. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Таким чином вони намагаються тримати у напрузі українських військових та не допустити їхнього перекидання на інші напрямки.

За її словами, за останній тиждень у період з 8 по 16 травня росіяни здійснили 162 обстрілів трьох областей. Найбільше постраждала від обстрілів Сумська область - 110, далі Чернігівська - 29 та Харківська - 23.

Ворожа армія щодня стріляє по мирному населенню з різних видів озброєння та знищує цивільні об’єкти - садочки, лікарні, школи. Є загиблі та поранені, серед яких - діти.

Маляр додала, що рф веде війну без правил та системно порушує норми міжнародного гуманітарного права.

До того ж, окупанти артилерійськими та авіаційними ударами у прикордонних областях намагаються постійно тримати у напрузі українські війська та не допустити їхнього задіяння на інших напрямках.