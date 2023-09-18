На фронті загинув член збірної України з боксу Андрій Огородник [ Редагувати ]
На фронті загинув відомий український боксер, член національної збірної з боксу Андрій Огородник. Про це повідомила Федерація боксу України.
"Стало відомо про загибель внаслідок військової агресії рф проти України ще одного боксера - Андрія Огородника 🕯️
Майстер спорту України, чемпіон Кубка України, член національної збірної України з боксу загинув під час виконання бойового завдання.
Про це повідомив тренер Андрія Огородника - віцепрезидент ФБУ, президент Рівненського обласного осередку ФБУ - Володимир Соколовський, " - повідомляє Федерація.
Член національної збірної з боксу Андрій Огородник - повний тезка бійця "Азова" Андрія Огородника "Оджоса", який загинув у Маріуполі 26 квітня 2022 року у віці 23 років.
У вересні 2023 року в Києві на стіні будинку по вулиці Новаторів, 22в, зʼявився мурал на його честь.
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