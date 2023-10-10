Ердоган хоче стати посередником у війні Ізраїля та ХАМАС [ Редагувати ]
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив готовність до "будь-якої форми посередництва" для припинення конфлікту між Палестиною та Ізраїлем, включаючи питання обміну полоненими. Це заявив глава турецької держави після засідання уряду в Анкарі, повідомляє агентство "Укрінформ".
Ми, як Туреччина, готові до будь-якого виду посередництва, включно з обміном полоненими, якщо цього вимагатимуть сторони… Ми продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні контакти заради миру між Ізраїлем і Палестиною.
Ердоган закликав Ізраїль перестати обстрілювати Сектор Гази, а ХАМАС припинити атаки на цивільних.
Навіть у війні присутні етикет і мораль. Сторони зобов'язані їх дотримуватися. Як ми завжди наголошуємо, у справедливому мирі немає переможених.
Нагадаємо, вранці 7 жовтня розпочалася нова війна на Близькому Сході. Бойовики руху ХАМАС випустили тисячі ракет по території Ізраїлю, увійшли до прикордонних населених пунктів країни, вбили сотні людей (переважно цивільних) і взяли в заручники більше ста ізраїльтян (як цивільних, так і військових).
У відповідь армія Ізраїлю почала обстрілювати Сектор Газа: лише в ніч проти 9 жовтня ізраїльські ракети вдарили більш ніж по 500 цілям.
Влада Ізраїлю заявила про понад 700 загиблих. Палестинська влада повідомляла, що в Секторі Газа в результаті ударів у відповідь загинули понад 500 людей. Кількість загиблих палестинців постійно зростає. Наразі відомо про двох загиблих українців.
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