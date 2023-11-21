На Черкащині - перевищений епідпоріг захворюваності на ГРВІ. За минулий тиждень в області захворіло понад шість тисяч людей, більшість з яких - діти. Ситуація поки не критична, кажуть медики. Але зі зниженням температури - хворих побільшає. Станіслав Кухарчук розкаже.

Маленький Артемчик слухняно виконує прохання лікаря - дихає ротиком, дозволяє подивитись горло, дає пальчик для замірювання пульсу. За тиждень перебування у черкаській інфекційній лікарні малюк уже звик до подібних маніпуляцій. Лікар Юлія Спаська каже, за останній місяць дітей у медзакладі побільшало, особливо тих, хто страждає на гострі вірусні інфекції.

Та й із дорослими пацієнтами така ж ситуація. Людей косить як звичайна ГРВІ, так і COVID, про який майже забули. Пан Володимир - у групі ризику, тому зробив свого часу всі три щеплення від коронавірусу. Й все одно перехворів, але в доволі легкій формі. Завдяки вчасній вакцинації лікування у пенсіонера проходить навіть без кисневого апарату.

Володимир Шестопал - житель Черкас:

Від школи до хати десь з кілометр, я дітей забрав з школи і додому ледь доїхав…машину кинув. Така слабкість, температура невелика і оце я сюди попав.

А от в реанімації інфекційної лікарні з ковідного провалля витягують тих, хто знехтував своєчасною вакцинацією. Медична директорка констатує, пацієнтів більшає, але поки що не критично - цьому посприяла відносно тепла осінь.

Юлія Спаська - медичний директор Міської черкаської інфекційної лікарні:

Збільшилась кількість захворювання на ГРЗ і КОВІД зокрема, трохи збільшилась, трохи збільшилась кількість дітей з коронавірусною хворобою. Тобто вибухового збільшення кількості захворювання ми поки що по своїй роботі не бачимо.

А от по Черкащині в цілому ситуація значно гірша. Фахівці лабораторії обласного центру профілактики хвороб працюють, не покладаючи рук. Тільки за останній тиждень по області на ГРВІ включно з Ковідом захворіли понад шість тисяч людей. І в тому, що найближчим часом Черкащина перетне епідпоріг, в центрі навіть не сумніваються.

Володимир Папач - головний державний санітарний лікар Черкаської області:

Про це варто зазначити, що підіймає голову COVID19 - маємо на сьогоднішній день з початку жовтня 1800 захворілих і? на превеликий жаль? у восьми випадках життя потерпілих врятувати не вдалось. Усі померлі - це люди з групи ризику 60+, нещеплені.

Пік захворюваності медики прогнозують на початок-середину грудня. Тому закликають, поки є час, щепитись як від Ковіду, так і від грипу.