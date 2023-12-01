У Німеччині поширюється вірус-збудник мікоплазмової пневмонії, спалах якого виявили у Китаї. Про це пише німецький журнал Focus.

Лікарі повідомляють про зростання захворювання, найчастіше мікоплазмову пневмонію виявляють у дітей віком від 5 до 16 років.

Директор лікарні Альтона в Гамбурзі Філіп Сток розповів, що найчастіший симптом зараження вірусом - "болісний кашель", запалення слизових та дихальних шляхів. При цьому, за його словами, у лікарні Альтона не було летальних випадків хвороби.

У Китаї виявили спалах нового вірусу, через який щодня госпіталізують майже 7 тисяч людей. 23 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запросила у китайської влади докладну інформацію про зростання захворюваності на пневмонію серед дітей.

МОЗ Китаю 26 листопада повідомило, що сплеск респіраторних захворювань спричинений грипом та іншими відомими медициною вірусами.

При цьому представник Міністерства охорони здоров'я Китаю Мі Фен розповів про збільшення місць у лікарнях країни через зростання захворюваності та рекомендував знову носити маски. У міністерстві пояснили, що зростання респіраторних вірусних захворювань спричинене зниженим імунітетом у громадян - нинішня зима для Китаю стала першою після скасування обмежень, запроваджених на період пандемії COVID-19.

Нагадаємо, в Україні наразі триває сезон коронавірусу та грипу, і у трьох областях зафіксовано перевищення епідемічного порогу.