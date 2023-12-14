Мільярдер і власник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск знову викликав скандал своїми заявами. Цього разу він сказав, що росіяни мають чудове почуття гумору, а диктатор володимир путін є "непоганим хлопцем". Зокрема, мільярдер зазначив, що йому подобаються російські меми про себе.

Скандальні заяви Маск зробив під час трансляції в X, фрагмент якої опублікували в соцмережах.

Мені подобаються ці хлопці. Я не проти отримати російський паспорт потім, - сказав Маск.

Крім того, бізнесмен заявив, що йому подобається путін, якщо упустити його диктаторські якості та імперіалізм.

Якщо відкинути упередженість та диктаторські замашки та імперіалізм - він непоганий мужик. Він любить свою країну та діє в її інтересах, - сказав бізнесмен.

Нагадаємо, раніше бізнесмагнат Ілон Маск заявив, що президент України Володимир Зеленський нереалістично оцінює ситуацію війни і "вже давно перебуває у своєму власному світі м'ясника".