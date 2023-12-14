"путін - непоганий мужик": Ілон Маск заявив, що не проти отримати російський паспорт (аудіо) [ Редагувати ]
Мільярдер і власник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск знову викликав скандал своїми заявами. Цього разу він сказав, що росіяни мають чудове почуття гумору, а диктатор володимир путін є "непоганим хлопцем". Зокрема, мільярдер зазначив, що йому подобаються російські меми про себе.
Скандальні заяви Маск зробив під час трансляції в X, фрагмент якої опублікували в соцмережах.
Мені подобаються ці хлопці. Я не проти отримати російський паспорт потім, - сказав Маск.
Крім того, бізнесмен заявив, що йому подобається путін, якщо упустити його диктаторські якості та імперіалізм.
Якщо відкинути упередженість та диктаторські замашки та імперіалізм - він непоганий мужик. Він любить свою країну та діє в її інтересах, - сказав бізнесмен.
Нагадаємо, раніше бізнесмагнат Ілон Маск заявив, що президент України Володимир Зеленський нереалістично оцінює ситуацію війни і "вже давно перебуває у своєму власному світі м'ясника".
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