Пісні від артистів, що представляють український лейбл ENKO, були вилучені з TikTok, оскільки цей лейбл є партнером Universal Music Group (UMG). Опівночі 31 січня UMG вирішив видалити свою музику з TikTok, оскільки закінчився строк дії контракту, і під час переговорів про його продовження не вдалося досягти узгодження щодо компенсації артистам.

За словами компанії, TikTok виплачує невеликі винагороди артистам та авторам пісень. У той же час представники TikTok зазначили, що Universal Music Group "ставить свою жадібність вище за інтереси своїх артистів та авторів пісень".

ENKO є партнером лейблу, тому пісні їхніх артистів також були видалені. До них відносяться треки учасників нацвідбору на "Євробачення-2024", такі як Alyona Alyona & Jerry Heil, YAKTAK, NAHABA та ANKA.

Зібралась також бібліотека TikTok, що втратила композиції Тейлор Свіфт, Біллі Айліш, Аріани Гранде, Гаррі Стайлза, The Weeknd, The Beatles, The Rolling Stones та інших.

Важливо зауважити, що неофіційні записи або виконання вживу дозволяють зберегти такі аудіодоріжки до відео.

