В главном управлении Национальной полиции во Львовской области 10 мая сообщили о минировании пяти отелей во городе.

Соответствующая информация поступила в полицию на электронную почту около 12:00.

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Отели находятся на ул. Городокской, Тершаковцев, Яна Матейко, Князя Святослава и на пр. Черновола.

На место происшествия прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Раньше сообщалось о том, что в Днепре ревнивый муж "заминировал" ночной клуб. А также в столице заминировали "Ашан".