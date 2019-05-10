Во Львове массово эвакуируют людей [ Редактировать ]
В главном управлении Национальной полиции во Львовской области 10 мая сообщили о минировании пяти отелей во городе.
Соответствующая информация поступила в полицию на электронную почту около 12:00.
Отели находятся на ул. Городокской, Тершаковцев, Яна Матейко, Князя Святослава и на пр. Черновола.
На место происшествия прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.
Раньше сообщалось о том, что в Днепре ревнивый муж "заминировал" ночной клуб. А также в столице заминировали "Ашан".
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