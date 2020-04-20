На Донбасі загинув український військовий [ Редактировать ]
На фронті сьогодні загинув один український військовий. Ще двоє отримали поранення - їм надали медичну допомогу та відправили до військового шпиталю.
За добу бойовики тричі атакували наші позиції. Під вогнем опинилися захисники Південного та Новоолександрівки. Неспокійно було і неподалік Мар'їнки. Із передових позицій - репортаж Ігоря Левенка.
"Уже четвертий раз Пасха, четвертий раз Новий год, четыри Дня рождения, уже все здесь.
Передова на околицях Донецька. Тут самоізоляція така, що ліпше й не вигадаєш, жартують бійці. В окопах солдати стежать за новинами з мирної України і бентежаться. Як там родичі зустрічали Великдень на карантині. Самі вже звикли. Без зайвої метушні, у вузькому колі з побратимами в бліндажах.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Как всегда может холодца наварим, салатов нарежем. Как дома.
Масками, антисептиками запаслися. Та армійці зауважують: тут інший вірус - значно страшніший. Бацила "руського миру". До ворожих укріплень - лічені метри. І прилітає звідти часто. Ворожі снайпери в цій місцині - справжня напасть. Один необережний крок і може статися непоправне.
Сергій, військовослужбовець збройних сил України:
Вечером и туда ближе к утру, когда начинается рассвет и они начинают работать. Если ты виглядиваешь с окопа, они тебя ловят
А боротися з ворожими стрільцями, розповідають військові, допомагає ось цей мовчазний хлопець. В українському однострої. Назвали Едуардом. Має небезпечну роботу.
Сергій, військовослужбовець збройних сил України:
Виявляє снайперів і їхні точки чи їхніх помічників по яким можна потім відпрацювати. Так шо это Эдик.
Уночі ворог добре бачить Едіка й думає, що то - жива мішень.
Ну як вам сказать, шапочка в нього вже друга, а перша ремонту не підлягає.
Едуард має напарницю. Джесі армійські харчі їсть не дарма - попереджає бійців про метушню з боку супротивника ще здалеку. Диких тварин і на диверсантів Джесі відразу чує на нюх.
Она ричит и гавкает. Начиналось движение, она сразу выскакивала на бруствер и гавкала.
На тому боці снайперські пари часто змінюються. Ротація стрільців одразу помітна. Особливо, коли ворог "обкатує" тут новачків.
По-другому работают, тоесть если какой-то неопытный, то у него бликует прицел. Он на сонце виглядывает, не с той стороны становится и его заметно. Опитний так делать не будет.
І бійці визнають: коли все довкола зазеленіє, роботи в Джесі додасться. Розгледіти неприятеля в хащах стане ще складніше.
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