"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует "ампутировать" провокатора Резникова из мирных переговоров [ Редактировать ]
Заявление партии
После череды политических ляпов и провалов, Зе-команда решила напомнить о своем стремлении разрушить мирный процесс на Донбассе. На политическую авансцену вновь выскочил один из записных адептов бесконечной войны - вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников. Он сравнил временно неподконтрольную часть Донбасса с "опухолью", "ментально больными" территориями. Грубо оскорбил украинских граждан. Угрожал резекцией и ампутацией, ставя под сомнение территориальную целостность Украины.
Это не первая провокация Резникова, направленная на срыв мирных переговоров и обострение конфликта. Тем не менее, он остается на всех официальных постах в правительстве и в составе украинской делегации. Более того, в состав делегации вводятся такие деятели как Алексей Арестович, который врал о войне и разжигал конфликт на Донбассе. И это говорит о реальной позиции власти намного больше, чем лицемерные разговоры о "витринах", свободных зонах и примирении. Все заявления президента и его окружения о стремлении к политическому урегулированию - ложь, игра на публику, обман избирателей и международных партнеров. Зе-власть, как и режим Порошенко – это партия войны. На это следует обратить внимание всем участникам Нормандской четверки.
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