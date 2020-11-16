Законодательные инициативы, направленные на антиконституционную и незаконную отмену решения Конституционного Суда № 13-р/2020 от 27 октября 2020 года, практически сразу получили жесткую и принципиальную оценку международных организаций и признанных авторитетов в области права. О письме председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президента Группы государств против коррупции (GRECO) Марина Мрчела я уже писал ранее, заявляя, что эта ситуация спровоцирована прямым давлением сил, осуществляющих внешнее управление Украиной, и подчеркивая, что ни Президент Украины, ни Верховная Рада не имеют полномочий для роспуска Конституционного Суда и прекращения полномочий его судей.

30 октября группа депутатов Европарламента, куда входят главный докладчик по Украине М. Галлер, председатель делегации ЕП в межпарламентской ассамблее "Евронест" А. Кубилюс, докладчик группы социал-демократов по Украине В. Цимочевич, докладчик группы Renew по Украине П. Ауштревичус, докладчик группы Зеленых по Украине В. фон Кеймон-Таубадель, С. Калниете подписали заявление, в котором, в частности, говорится: "…Решение Конституционного Суда создало "правовую яму" в ключевом законодательстве по антикоррупционной реформе. В связи с этим украинское правительство и законодательный орган должны как можно быстрее заполнить юридическую пустоту, возникшую в результате решения КС, и быстро восстановить полностью функционирующую, эффективную и комплексную институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией – включая судебную ветвь власти, но в то же время полностью сохранить независимость последней от исполнительной и законодательной ветвей власти".

Уверен, что именно этот принцип и рекомендация должны стать основой для урегулирования ситуации, возникшей в связи с тем, что Конституционный Суд признал не соответствующими Конституции Украины ряд норм действующего законодательства, которые поэтому потеряли свою юридическую силу. Потому что законопроект, предложенный Президентом Украины Зеленским, и законопроект № 4304, внесенный народными депутатами, которые примитивно предлагают восстановить отмененные КС нормы, то есть пойти на грубое нарушение действующего законодательства, что влечет уголовную ответственность в соответствии со статьями 109, 344, 376 и 382 Уголовного кодекса Украины, являются отказом от исполнения решения Конституционного Суда. Если Конституционный Суд признал эти нормы неконституционными, то они в такой редакции не могут вновь стать частью украинского законодательства, что прямо установлено решением Конституционного Суда № 4-рп/2016 от 8 июня 2016 года.

Президент и парламент должны не обвинять судей Конституционного Суда и требовать от них выполнения своих безосновательных незаконных «хотелок», а восполнить пробел в действующем законодательстве, возникший в результате решения КС, в соответствии с требованиями Конституции и решением Конституционного Суда, и этим решением через принятие нового законодательства гарантировать обеспечение независимости судебной ветви власти.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа – За жизнь"